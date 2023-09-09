مدرب مصارعتنا الصالح ينال شهادة التحكيم الدولية

تشرين- هيثم العلي:

حصل بطلنا الدولي السابق بالمصارعة والحكم والمدرب الوطني نوزت الصالح على شهادة التحكيم الدولية من الدرجة الثالثة بعد اتباعه الدورة الدولية التي أقامها الاتحاد الدولي للعبة على هامش بطولة آسيا للناشئين والشباب في الأردن واجتيازه الامتحانات المقررة بنجاح.

الصالح أعرب لـ”تشرين” عن سعادته الكبيرة بحصوله على الشهادة الدولية واتباعه الدورة الدولية التي قدمت له الكثير من المعلومات الجديدة وزادت من خبرته التحكيمية التي سيستثمرها لخدمة المصارعة السورية كما قال.

وشكر الصالح عضو لجنة الحكام الدولية شريف حلاوة، ورئيس الاتحاد العربي كمال بوعزيز لما قدماه له من تسهيلات.

وختم بأن لعبة المصارعة كل يوم فيها جديد لذا يجب الاطلاع على كل جديد فيها، والحكم والمدرب يجب أن يكونا على دراية بكل جديد.