الجيش الروسي يقضي على 630 جندياً أوكرانياً ويسقط 31 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت الهجمات الأوكرانية على محاور القتال الأساسية الستة، حيث بلغت خسائرها نحو 630 جندياً خلال يوم، إضافة إلى تدمير مستودعات ذخيرة، وإسقاط 31 طائرة بدون طيار.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة بأن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها على خط المواجهة، كما صدت 3 هجمات في منطقة قرية نوفوغوروفكا بمقاطعة خاركوف على محور دونيتسك.

وحسب الوزارة تم صد 12 هجوماً لقوات النظام الأوكراني على محور زابوروجيه، والقضاء على 215 جندياً، وصد 5 هجمات في منطقة قرية فيربوفويه، ومقتل ما يصل إلى 40 من أفراد الجيش الأوكراني، وصد هجومين في قرية تشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك، والقضاء على نحو 60 جندياً أوكرانياً.

ولفت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 100 جندي في محور كراسني ليمان، فيما جرى في محور جنوب دونيتسك تدمير مستودع ميداني للذخيرة، إضافة إلى مقتل أكثر من 25 عسكرياً أوكرانياً في محور خيرسون.

ووفقاً للوزارة تم تدمير رادار للكشف عن الأهداف وتتبعها على ارتفاعات منخفضة من طراز (إس تي 68 – أو)، وضرب مراكز للقيادة والمراقبة في دونيتسك، واعتراض 4 قذائف من راجمات الصواريخ (هيمارس)، وإسقاط 31 طائرة بدون طيار أوكرانية.