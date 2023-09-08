تمديد فعاليات معرض الزهور الدولي حتى الثلاثاء القادم

تشرين:

أعلنت وزارة السياحة ومحافظة دمشق تمديد فترة الدورة الـ 43 لمعرض الزهور الدولي الذي تقيمه في حديقة تشرين بدمشق لغاية يوم الثلاثاء القادم.

وأوضحت الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك أنه نظراً للإقبال الذي يشهده معرض الزهور، ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بزيارته تم تمديد فترة المعرض لغاية يوم الثلاثاء الـ 12 من الشهر الجاري.

وانطلقت فعاليات معرض الزهور الدولي بدورته الحالية في الـ 30 من الشهر الماضي بمشاركة عدد من الشركات المحلية والدولية المنتجة للنباتات والأزهار والمهتمة بالمنتجات الطبية والعطرية، ومستلزمات تربية النباتات وتنسيق الحدائق ومنتجي العسل ومستلزماته، إضافة إلى مشاركة أعمال حرفية مهنية ومشروعات الأعمال اليدوية المنزلية، كما ترافقه فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية منوعة.