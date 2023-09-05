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لأول مرة منذ 30 عاماً.. تدمير دبابة “تشالنجر 2” البريطانية في معركة بأوكرانيا

تشرين
نشر مراسل صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” ألكسندر كوتس، فيديو لأول دبابة بريطانية “تشالنجر 2” يدمّرها الجيش الروسي في أوكرانيا،  وكتب على حسابه في تلغرام: “إحراق أول دبابة “تشالنجر 2″، دبابة القتال الرئيسية للقوات البرية البريطانية وتبين أنها ليست السلاح المعجزة بالنسبة لأوكرانيا. لا توجد آليات عسكرية غربية تعصى على التدمير، والحديث موجه لمن ينتظرون دبابات “أبرامز” الأمريكية، التي يعدون بوصول الدفعة الأولى منها في سبتمبر. ولمن دمروا هذه الدبابة… نهنئهم بالدبابة الأولى!”.
ومن المرجح أن تلك الدبابة تتبع لواء المظلات 82 الأوكراني، فيما شوهدت الدبابة من الجو وقد دمرت بقصف مدفعي أثناء تقدمها نحو خط إطلاق النار.
كما تبدو في الكادر دبابة أوكرانية أخرى مدمرة من طراز T-64BV حاولت تغطية الدبابة الغربية، لكنها أصيبت هي الأخرى في النهاية.
وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن لندن وعدت كييف بـ14 دبابة “تشالنجر 2″، وفي أسار أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الدبابات وصلت إلى أوكرانيا.
وتعليقاً على الفيديو، كتبت صحيفة الغارديان البريطانية أن المدرعة التي دخلت الخدمة عام 1994، لم يتم تدميرها على يد عدو حتى الآن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدبابة احترقت مرة بنيران صديقة في العراق عام 2003.

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