مدرب “الأولمبي” يؤكد أن المباريات الافتتاحية لها طابع خاص… والنقاط الثلاث مهمة جداً

تشرين- سامر اللمع

عقد قبل قليل المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي منتخبات المجموعة الأولى في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا 2023 وذلك في مقر إقامة المنتخبات بالعاصمة الأردنية عمّان.

وقد أكد المدربون الأربعة أن الأوراق كلها باتت مكشوفة لدى الجميع وأن المنافسة على بطاقة التأهل ستكون قوية للغاية نظراً لأن هذه المجموعة تعد من أصعب المجموعات لوجود ثلاثة منتخبات عربية متقاربة في المستوى وتمتلك الطموح في بلوغ نهائيات آسيا.

وأشار المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي تامر حسن إلى أن حظوظ المنتخبات تبدو متساوية وأن اللاعبين عازمون على إسعاد الجماهير السورية، وأضاف: (نتطلع لتحقيق هدفين من خلال المشاركة في التصفيات الحالية، الأول هو التأهل إلى نهائيات آسيا، والثاني هو إعداد أكبر عدد من اللاعبين ليكونوا في عداد المنتخب الأول مستقبلاً).

وتابع يقول: (استعداد المنتخب الأولمبي معي أنا شخصياً بدأ من خلال البطولة العربية التي حاولنا من خلالها بناء هوية للكرة السورية التي غابت لبعض الوقت، وقد لاقت العروض والنتائج استحسان الكثيرين، لكن كما هو الحال بالنسبة للجميع، فإن الفترة الاستعدادية لم تكن مثالية لأنها تأتي بين موسمين، بسبب التزام الكثير من اللاعبين مع أنديتهم داخل وخارج سورية، حيث لعبنا عدة مباريات ودية في دمشق مع أندية محلية، ثم سافرنا إلى معسكر خارجي في مدينة أبها حيث لعبنا مع منتخب السعودية، قبل أن نصل إلى الأردن حيث التحق بنا عدد من اللاعبين المحترفين).

وحول مباراة منتخبنا الأولمبي الأولى في التصفيات يوم غد أمام عمان قال تامر حسن: (المباريات الافتتاحية لديها طابع خاص دوماً، النقاط الثلاث مهمة جداً من أجل مواصلة المشوار بشكل أفضل في التصفيات، وكما قلنا سابقاً لا توجد أسرار بين المنتخبات المشاركة، فكما درسنا وحللنا مباريات المنتخب العماني، أعتقد أنهم قاموا بالشيء ذاته بالنسبة لنا.. حيث شاركنا مع عمان في بطولة غرب آسيا بالعراق وفي الدورة العربية في الجزائر).

ورداً على سؤال يتعلق بالغيابات والإصابات التي ألمّت بعدد من لاعبي منتخبنا قال تامر حسن: (لدينا للأسف بعض الإصابات المؤثرة بالنسبة لثلاثة من لاعبينا الأساسيين إضافة إلى اعتذار لاعب آخر بسبب ظروف انتقاله من ناديه، وهذه الغيابات التي حصلت في اللحظات الأخيرة مؤثرة بالطبع، ولكنني على ثقة تامة بكل اللاعبين الموجودين في التشكيلة النهائية، لن أقف كثيراً عند غياب أي لاعب لأنني أهتم بأداء المجموعة بشكل عام، وأتمنى مجدداً أن نقدم أداء جيداً ونتمكن من إسعاد الشعب السوري).