سلة «النواعير» تبدأ تعاقداتها.. و«هابو» يقترب من الوحدة

تشرين- معين الكفيري:

كشف فريق النواعير عن أولى صفقات الدوري السوري لكرة السلة بتوقيعه مع أحمد حبش لاعب سلة الحرية، بينما تواردت أنباء عن مفاوضات بين نادي الوحدة ولاعب المنتخب عبد الوهاب الحموي الملقب هابو.

إعلان النواعير عن انتقال حبش لصفوفه جاء بعد أن تم فسخ عقده مع فريقه الحرية ودفع الشرط الجزائي كاملاً للاتحاد السوري لكرة السلة.

ويلعب حبش في المركز 4 ، وهو من أبناء نادي الحرية، إذ لعب في كل الفئات العمرية، وصولاً لفريق الرجال في موسم 2021-2022، كما مثل منتخبنا الوطني تحت 17 و18 و23 عاماً.

يشار إلى أن نادي الحرية يواجه العديد من التخبّطات الإدارية ، إذ قدمت اللجنة المؤقتة لتسيير أمور النادي استقالتها للمكتب التنفيذي في حلب، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن قبول الاستقالة أو رفضها.

من جانب آخر، اقترب حامل لقب الدوري فريق الوحدة من التوقيع مع عبد الوهاب الحموي بعقد تاريخي تصل قيمته إلى 900 مليون ليرة سورية سنوياً، جاء ذلك على منصات التواصل الاجتماعي، في حين لم يعلن الوحدة أو اللاعب رسمياً عن أي جديد يذكر حتى الساعة، علماً أن اللاعب لم ينضم إلى أي فريق بعد خروجه من نادي أهلي حلب إثر انتهاء عقده.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السوري لكرة السلة، لم يحدد بعد موعد انطلاق دوري النخبة، ولا عدد الأندية المشاركة فيه عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في 8 آب الجاري.