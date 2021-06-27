أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا 20538 إصابة جديدة و599 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وحسب أحدث بيانات غرفة العلميات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا فقد بلغ إجمالي الإصابات في عموم البلاد خمسة ملايين و451291 إصابة بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 133282 وفاة.

وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو إذ سجلت 6723 حالة بينما سجلت ضواحيها 2608 حالات وسجلت ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ 1298 إصابة .

وتماثل 12728 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير في البلاد ليصل عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و956714 شخصاً .

«سانا»