كوساتشيوف: موقف «الأوروبي» من الانتخابات الرئاسية في سورية تدخل واضح في شؤونها الداخلية

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف اليوم أن موقف الاتحاد الأوروبي من الانتخابات الرئاسية التي جرت في سورية أمس يمثل تدخلاً واضحاً في شؤون هذا البلد الداخلية.

وقال كوساتشيوف لوكالة «سبوتنيك» أي تقييمات تأتي الآن من الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات في سورية هي عديمة الأهمية لأن الاتحاد الأوروبي قام بتقييم الانتخابات حتى قبل تنظيمها وإجرائها، مشدداً على أن مثل هذا الموقف الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي يعد تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية لسورية وفي مرحلة حساسة للغاية كما يعد محاولة لعرقلة الحل السياسي للأزمة فيها.

وأدانت سورية بشدة قبل أيام تصريحات المتحدث باسم الخارجية الفرنسية حول الانتخابات الرئاسية وأكدت أن هذه الانتخابات شأن سيادي سوري بامتياز لا يحق لأي طرف خارجي التدخل به والسوريون وحدهم أصحاب القول الفصل فيه.

«سانا»