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روحاني: الحل الوحيد لمواجهة الكيان الإسرائيلي هو الصمود والمقاومة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طبيعة الكيان الإسرائيلي القائمة على النزعة العدوانية أثبتت أن الحل الوحيد لمواجهته هو الصمود والمقاومة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن روحاني قوله في برقية لنظيره اللبناني العماد ميشال عون بمناسبة عيد المقاومة والذكرى السنوية لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي: إن إيران «ستستمر بالوقوف إلى جانب لبنان حكومة وشعباً في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه».

وأعرب روحاني عن أمله في أن يواصل لبنان بمختلف قواه وفاعلياته التمسك بنهج الصمود والمقاومة حتى تحرير جميع الأراضي اللبنانية.

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