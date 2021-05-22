رصد طفرة جديدة لفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت وكالة الصحة الإقليمية في فرنسا رصد متحور لفيروس كورونا في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد مشيرة إلى إصابة عشرات الأشخاص بهذه الطفرة «النادرة جداً» في منطقة باكالان.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن باتريك دوهيل مستشار الوكالة الطبية والعلمية في وزارة الصحة الفرنسية قوله إن السلطات الصحية المحلية طلبت تقريب موعد تلقيح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً من دون شرط ،مضيفاً: نعمل مع الوزارة للحصول على جرعات إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أجل إطلاق هذا التطعيم المبكر غير المشروط في أقرب وقت ممكن والفكرة بعد ذلك هي توسيعه إلى المدينة والعاصمة، موضحاً أن هذا متغير تم تحديده بالفعل على المستوى الوطني ولكنه نادر للغاية حتى الآن.. إنه متغير مثير للقلق.

وأشار دوهيل إلى أنه لا يعتقد أن هذه الحالات ستكون أكثر خطورة وأن هذه الطفرة ستقاوم لقاحات الحمض النووي الريبي مثل لقاحات فايزر أو موديرنا مشيراً إلى أن هذه فرصة لتذكير الناس بأن الفيروس لايزال منتشراً وأن رفع القيود لا ينبغي اعتباره عودة للحياة من قبل بلا حدود.