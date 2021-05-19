عباس: يجب محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة المحاصر واعتداءاته المتواصلة على الفلسطينيين في القدس المحتلة ومدن وبلدات الضفة الغربية.

وأكد عباس في كلمة مسجلة أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي حول جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين وفق ما أوردت وكالة وفا أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني إرهاب منظم وجرائم يعاقب عليها القانون الدولي ويجب محاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.

وقال عباس: إن القدس عاصمة فلسطين الأبدية ولن نتنازل عنها ولن نفرط بأي من حقوقنا وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيراً إلى أن القدس تثبت مرة أخرى أنها الأساس الذي يجتمع عليه الشعب الفلسطيني وتلتف حوله شعوب الأمة العربية والإسلامية وهي مفتاح الاستقرار في منطقتنا والعالم.