سابلين: الانتخابات الرئاسية في سورية ذات أهمية كبيرة

أكد عضو مجلس الدوما منسق المجموعة البرلمانية الروسية للعلاقات مع مجلس الشعب دميتري سابلين أن الانتخابات الرئاسية في سورية ذات أهمية كبيرة لأنها تأتي بعد تحقيق الانتصار على المجموعات الإرهابية.

وأكد سابلين في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم أن الانتخابات ضرورية للبلاد برمتها بعد سنوات من الحرب وهذا ما يميز هذه الانتخابات، معرباً عن ثقته بأن المواطنين السوريين سيقبلون على صناديق الاقتراع ويدلون بأصواتهم من أجل وطنهم.

وأشار إلى أن روسيا سترسل وفداً لمواكبة الانتخابات يضم ممثلين عن البنى البرلمانية والحكومية والاجتماعية وسينفذ مهماته بشفافية.

وفي سياق آخر أشار سابلين إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون السوريون في مناطق سيطرة الاحتلال الأمريكي والتركي، مبيناً أن المحتلين جميعهم يستخدمون شتى وسائل الضغط على الشعب السوري بما في ذلك الأدوات الإرهابية والعقوبات الاقتصادية الجائرة.

وبيّن أن الأمريكيين قاموا بنهب ثروات سورية الطبيعية بواسطة عملائهم كذلك الأتراك يستخدمون مياه الشرب للضغط على المواطنين السوريين فيما يشن المعتدون الإسرائيليون اعتداءاتهم كلما ضاقت الأمور بالإرهابيين.