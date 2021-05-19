استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شرق الخليل

استشهدت فلسطينية اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على فتاة أثناء مرورها بالقرب من مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة واستشهادها لاحقاً نتيجة منع قوات الاحتلال الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى المكان لإسعاف الفتاة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه في مدينة القدس المحتلة وباقي مدن وبلدات الضفة الغربية خلال الأيام الماضية إلى 28 إضافة إلى إصابة واعتقال المئات.