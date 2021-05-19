تخصيص 81 مركزاً للتطعيم ضد كورونا في المحافظات

أعلنت وزارة الصحة تخصيص 81 مركزاً في مختلف المحافظات لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها لذلك.

ونشرت الوزارة في صفحتها الرسمية على فيسبوك أسماء وعناوين المراكز وتوزيعها حسب المحافظات حيث خصصت 10 مراكز في دمشق و16 في طرطوس و12 في ريف دمشق و11 في حلب و6 في حماة و5 في اللاذقية و4 في الحسكة و3 مراكز في كل من الرقة ودرعا والقنيطرة وحمص والسويداء ومركز واحد في كل من دير الزور وإدلب.

ونبّهت الوزارة إلى ضرورة عدم التوجه إلى أحد هذه المراكز دون تلقي رسالة نصية تحدد موعد ومكان أخذ اللقاح الذي أكدت أنه سيكون بناء على أولويات، فبعد الكوادر الطبية يأتي المسنون والمرضى المزمنون.

وأطلقت الوزارة في الخامس من أيار الجاري منصة إلكترونية خاصة لتسجيل أسماء الراغبين بتلقي التطعيم ضد كوفيد 19 مبينة أنه غير إلزامي لكن يوصى به بشدة.

سانا