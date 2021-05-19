السفير خضور يقدم أوراق اعتماده لمدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

قدم السفير حسن خضور مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا أوراق اعتماده لمدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” لي يونغ.

وخلال اللقاء الذي جرى أمس أعرب السفير خضور عن تقدير سورية لاستمرار التعاون بين “يونيدو” والحكومة السورية وقدم موجزاً بيّن فيه تبعات الحرب الإرهابية والاقتصادية على سورية بما في ذلك التدمير الممنهج للبنى التحتية لجميع القطاعات ونهب المصانع والمعامل واحتلال مصادر النفط.

وشدد خضور على الدور الداعم والأساسي الذي يمكن أن تؤديه “يونيدو” في دعم الحكومة السورية بخبراتها الطويلة لإعادة بناء القطاع الصناعي باعتباره عجلة التطور الأساسية في أي بلد وخاصة في ظل التحديات والعقبات التي باتت تعرقل تطوره في مرحلة ما بعد الأزمة وفي مقدمتها الآثار السلبية الناجمة عن فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب.

بدوره أعرب يونغ عن تطلعه لتعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين المنظمة والحكومة السورية بما يضمن استمرار الدعم المقدم لسورية عبر البرامج التنموية معرباً عن تفهمه للقضايا والتحديات التي تواجه سورية منذ بداية الأزمة فيها وبشكل خاص عدم قدرة البلاد على استيراد المعدات الطبية وتأثر قدرتها على إنتاجها وانسحاب الأمر كذلك على القطاعات الأخرى وخاصة الزراعية.

وشدد يونغ على استعداد المنظمة لبذل كل ما يمكن لتقديم الدعم اللازم للنهوض بالخبرات الوطنية وتوسيع برامجها الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تنمية مستدامة للقطاع الصناعي.

سانا