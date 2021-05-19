تحقيق جنائي بشأن مخالفات لمنظمة ترامب

أعلن مكتب المدعية العامة في ولاية نيويورك أن منظمة ترامب المجموعة المملوكة لعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مستهدفة بتحقيق جنائي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم المدعية ليتيسيا جيمس قولها: “أبلغنا منظمة ترامب بأن تحقيقنا حول المنظمة لم تعد طبيعته محض مدنية… نحقق الآن بشكل نشط في مسائل جنائية جنباً إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن”.

وتضم منظمة ترامب مئات الشركات المرتبطة بدونالد ترامب أو أقرباء له خصوصاً فنادق وشركات عقارية وملاعب للغولف.

وفتح مدعي مانهاتن الديمقراطي سايروس فانس في عام 2018 تحقيقاً يتركز مبدئياً على مبالغ دفعت قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 إلى عشيقتين مفترضتين للملياردير الجمهوري وتم توسيعه ليشمل معلومات عن احتيال ضريبي ومصرفي وعلى شركات تأمين.

وحصل المدعي فانس في شباط الماضي على بيانات حول دخل ترامب في السنوات الثماني الأخيرة وكذلك عائدات منظمة ترامب بعد معركة قضائية طويلة.

وينفي ترامب الذي غادر البيت الأبيض في كانون الثاني أي تجاوزات ووصف التحقيق بأنه “استمرار لأكبر حملة اضطهاد سياسي في تاريخ الولايات المتحدة”.