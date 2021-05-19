القبض على إرهابيين اثنين في العراق

ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين خلال عملية غرب العاصمة بغداد.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مصدر في الشرطة قوله اليوم إنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية ألقت قوة من اللواء الخامس في الشرطة الاتحادية القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة الغزالية موضحاً أنه تم تسليمهما للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

في الغضون، انطلقت صباح اليوم عملية أمنية واسعة من ثلاثة محاور في محافظة كركوك لملاحقة فلول الإرهابيين.

وبيّنت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أن القوات الأمنية شرعت بعملية واسعة في وادي الشاي ووادي زغيتون والمنطقة الممتدة من قرية السادة إلى القرية العصرية بإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش لملاحقة فلول الإرهابيين في هذه المناطق.