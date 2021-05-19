قاليباف ينتقد الصمت الدولي مقابل الجرائم الصهيونية

"قناة العالم"

أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف إلى أن ما يجري في فلسطين المحتلة من قتل للأطفال والنساء يشكل هماً مشتركاً للدول الإسلامية، معرباً عن دهشته لصمت المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان مقابل الجرائم الصهيونية.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أدان قاليباف القصف الصهيوني المتواصل على غزة وقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن صمت العالم الإسلامي مقابل ظلم وإبادة المسلمين لا يطاق، ومن الواجب على كل المسلمين أن يبذلوا جهودهم لإزالة الكيان الصهيوني من قلب العالم الإسلامي.

بدوره، دعا الغانم الدول الإسلامية إلى التلاحم والوقوف بوجه الظلم والتجاوزات الصهيونية، معتبراً ذلك واجباً شرعياً وإنسانياً وإسلامياً وأخلاقياً.