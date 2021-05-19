رغم الاحتلال والاستيطان الاحتلالي والتطهير والاغتيالات الممنهجة والفجور في إعلان ما يسمى «يهودية الدولة» والضخ الإعلامي والسياسي المروج للتطبيع وتحيز المجتمع الدولي، انبعثت فلسطين من جديد، وعادت تفوح فيها رائحة البخور المعطّر بالشهادة والمفعم بالتصميم والصمود.. نهضت فلسطين بفعل تضحيات... المزيد ←