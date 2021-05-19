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الأربعاء,19 مايو , 2021
صحيفة تشرين -
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الانتخابات الرئاسية 2021
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بوغدانوف وحداد يبحثان تطورات الأوضاع في سورية
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة بذل كل ما يمكن لإيجاد حل للقضية الفلسطينية
السفارات السورية في العديد من دول العالم تنهى استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقررة للسوريين في الخارج الخميس المقبل
المنتدى الوطني للشباب في اليمن يؤكد دعمه المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي
الوفد الاقتصادي السوري يبحث في إيران تعزيز التعاون بين البلدين
الوفد الأبخازي يزور الكنيسة المريمية ويفتتح مكتب تمثيل غرفة تجارة وصناعة أبخازيا في حاضنة دمر
المقاومة الفلسطينية ترد على العدوان الإسرائيلي وتقصف مواقع عسكرية ومستوطنات الاحتلال
إصابة عشرات الفلسطينيين بينهم طفلة خلال اقتحام قوات الاحتلال للقدس والخليل
قوات العدو الإسرائيلي تستهدف متضامنين مع الشعب الفلسطيني جنوب لبنان
مظاهرات حاشدة بأندونيسيا تنديداًبالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
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لقطة اليوم
صوتك أقوى..
لقطة اليوم
صوتك أقوى..
في
19 مايو , 2021
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