بابورين: الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي للشعب السوري

أكد رئيس لجنة التضامن الروسية مع شعبي سورية وليبيا النائب السابق في مجلس الدوما سيرغي بابورين أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية حق سيادي وحصري للشعب السوري ولا يحق لأي دولة التدخل بشؤونه الداخلية.

وقال بابورين في مقابلة مع مراسل «سانا» في موسكو اليوم: “مبدأ احترام سيادة الدول واحترام حق الشعوب في تقرير وتحديد مستقبلها واختيار قادتها ونمط اقتصادها وبنية دولتها السياسية والاجتماعية يجب أن يُحترم من قبل الجميع”.

وأشار بابورين إلى أن استمرار الأزمة في سورية ناجم عن التدخلات الأمريكية والغربية بشؤونها الداخلية مؤكداً في الوقت ذاته أن الشعب السوري الذي انتصر على الإرهاب الدولي “سيلفظ” داعمي “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية وكل من مارس القتل ودمر الأوابد التاريخية والثقافية.