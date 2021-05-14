بوتين وباشينيان: ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قره باغ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اتصال هاتفي اليوم الأوضاع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية واتفقا على ضرورة التقيد الصارم بوقف إطلاق النار في اقليم قره باغ.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك»: جرى خلال الاتصال استكمال بحث الوضع حول إقليم قره باغ وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الحادث الأخير على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

وأكد الرئيس بوتين ضرورة الالتزام الصارم بما أعلنه قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان في التاسع من تشرين الثاني الماضي والـ 11 من كانون الثاني من العام الجاري وفي المقام الأول التقيد الصارم بنظام وقف إطلاق النار.

كما أكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة جهود الوساطة النشطة والحفاظ على اتصالات وثيقة مع يريفان وباكو من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة.

وأبدى باشينيان تأييده الحوار البناء والتفاعل بحيث يتم حل جميع المشكلات الناشئة بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية.