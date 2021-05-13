طلبتنا وجاليتنا في روسيا: استحقاق الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطني

جدد الطلبة السوريون الدارسون في جامعات ومعاهد روسيا الاتحادية وأبناء الجالية هناك تصميمهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في العشرين من أيار الجاري في السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية السورية في الخارج.

وأكد الطلبة وأبناء الجالية خلال توافدهم إلى مقر السفارة السورية في العاصمة موسكو أن يوم الانتخابات هو استحقاق دستوري سيشاركون فيه من خلال استخدامهم لحقهم وواجبهم بموجب احكام الدستور من أجل مستقبل سورية وتقدمها وازدهارها بعدما انتصرت على الإرهاب الدولي ورعاته.

ولفت الطلبة إلى أن استحقاق الانتخابات الرئاسية يشكل حقاً وواجباً وطنياً وشرفاً للوفاء لأرواح الأبطال الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل سورية، معربين عن تضامنهم مع أهلهم في الوطن سورية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وفي كلمة له خلال الاجتماع لفت سفير سورية لدى روسيا الدكتور رياض حداد إلى أن إجراء الاستحقاق الانتخابي الدستوري والمشاركة فيه هو تعبير صادق عن الانتماء للوطن وحلقة ضمن حلقات المواجهة لإفشال مخططات الأعداء التي تستهدف سورية وشعبها ومؤسساتها.

ودعا السفير حداد إلى التلاحم والتعاضد الوطني في هذه المرحلة والمشاركة الكبيرة بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي الذي هو حالة سيادية ورمزية وطنية.