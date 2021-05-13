الاحتلال يعتقل مئات الفلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مئات الفلسطينيين في القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948.
وذكرت وكالة “وفا” للأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي العيسوية وسلوان في مدينة القدس المحتلة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت خمسة منهم بعد الاعتداء عليهم بشكل وحشي.
كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في البلدات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 طالت 374 فلسطينياً وذلك على خلفية المظاهرات التي شهدتها تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة وقطاع غزة.