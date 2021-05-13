سوق رمضان الخيري يستقبل زواره من 5 مساءً حتى 12 ليلاً

حددت وزارة الأوقاف دوام سوق رمضان الخيري الذي تقيمه على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق خلال فترة العيد وما بعده من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.

وأوضح المدير التنفيذي للسوق خالد العلبي في تصريح لمندوب “سانا” أن السوق شهد إقبالاً كبيراً ولافتاً من قبل المواطنين طوال شهر رمضان لافتاً إلى أن وزارة الأوقاف أمنت المشاركة المجانية للشركات لتقدم عروضاً وحسومات والبيع بسعر التكلفة من أجل المساهمة برفع الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

وكانت الوزارة مددت سوق رمضان الخيري لمدة عشرة أيام بعد عيد الفطر ليتمكن المواطنون ممن لم تتح لهم فرصة زيارته من الاستفادة من الحسومات والتخفيضات وشراء ما يحتاجونه بأسعار التكلفة أو دون التكلفة.