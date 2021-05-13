فوز الجلاء على الاتحاد في كأس الجمهورية لسلة السيدات

حاتم شحادة

تفوق الجلاء على جاره الاتحاد بنتيجة 86-66 في اللقاء الذي أقيم في حلب في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس الجمهورية لكرة السلة بالسيدات.

وفرضت سيدات الجلاء سيطرتهن على كل مجريات اللقاء على الشكل التالي :19-17 و 25-18 و23-8 فيما آل الربع الرابع لمصلحة الاتحاد 23-19.

ويلتقي الفائز من مباراة الاتحاد والجلاء في الدور ربع النهائي مع نادي قاسيون الذي حسم تأهله لهذا الدور في وقت سابق بعد فوزه على نادي العروبة في لقاء الإياب الذي أقيم في حلب بنتيجة 92-41.

وكان لقاء الذهاب انتهى في دمشق بفوز قاسيون بنتيجة 56-41.

وتستكمل مباريات هذا الدور يوم الإثنين القادم فتلتقي سيدات المحافظة مع سيدات الثورة في مباراة الإياب في صالة الفيحاء بدمشق في تمام الساعة الرابعة عصراً ، والاتحاد مع الجلاء في التوقيت نفسه في حلب.

يذكر أن الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي حتى الآن هي الوحدة والساحل وتشرين.