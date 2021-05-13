استعداداً للتصفيات المشتركة.. منتخبنا يعسكر في دمشق باللاعبين المحليين

تشرين

يبدأ منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم معسكره المغلق في دمشق يوم الأحد القادم استعداداً وتحضيراً لما بقي من التصفيات المشتركة لكأس العالم في قطر 2022 وللنهائيات الآسيوية في الصين 2023.

المعسكر سيبدأ بقوام 8 لاعبين فقط 3 منهم حراس مرمى هم إبراهيم عالمة وخالد إبراهيم وعبد اللطيف النعسان والبقية هم حسين جويد ويوسف الحموي ومؤمن ناجي ومحمد عنز ومحمد ريحانية.

على أن يلتحق بقية اللاعبين المستدعين بعد نهاية مختلف الدوريات وبعد مشاركة ناديي الوحدة وتشرين في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

والقائمة المستدعاة مؤلفة من 35 لاعباً تحسباً لأي إصابة من الممكن التعرض لها للاعبين المحترفين أو المشاركين في الاتحاد الآسيوي .

والقائمة هي إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وطه موسى وعبد اللطيف النعسان وخالد إبراهيم وحسين جويد ويوسف الحموي ومؤيد عجان وخالد كرد أوغلي ومؤمن ناجي وأحمد الصالح وعمرو ميداني وفارس أرناؤوط وثائر كروما ويوسف محمد وعبد الرزاق محمد وعبدالله الشامي ومحمد عنز وسيمون أمين وكامل حميشة وإياز عثمان وماهر دعبول وأحمد الأشقر ومحمد عثمان محمد ريحانية وأسامة أومري ومحمد مرمور وورد السلامة ومحمد الحلاق ومحمود المواس ومارديك ماردكيان وعمر السوما وعبد الرحمن بركات وعلاء الدالي ومحمود البحر.

ومنتخبنا سيلعب بداية الشهر القادم بطريقة التجمع في الصين مع منتخبات غوام والمالديف والصين .

يشار إلى أن منتخبنا بحاجة لنقطة للتأهل للنهائيات الآسيوية وهو يتربع على صدارة مجموعته بـ15 نقطة من 5 انتصارات لكنه لم يكن مقنعاً في المباريات الودية التي خاضها تحت قيادة المدرب التونسي نبيل معلول الذي لمح بترك المنتخب ربما بعد نهاية التجمع والتفرغ للتعاقد مع الرجاء البيضاوي المغربي بعد أن يستوفي مستحقاته المالية.