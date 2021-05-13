أهالي أشرفية صحنايا: المشاركة بالانتخابات الرئاسية خطوة نحو المستقبل

يرى أهالي أشرفية صحنايا أن توجههم إلى صناديق الاقتراع يوم السادس والعشرين من أيار الجاري ومنح صوتهم لأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية خطوة نحو المستقبل الذي يأملون أن يحمل انتعاشاً اقتصادياً وفرص عمل وتعافياً في مختلف المجالات.

وأكدت المواطنة أميمة رزق أحد سكان أشرفية صحنايا في تصريح لمندوب «سانا» ضرورة توجه الجميع إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في إنجاح الاستحقاق الانتخابي والرد على الأصوات الخارجية التي تحاول إفشاله وهو ما دعا إليه الشاعر غياث بدران كون الانتخاب حقاً وواجباً لاستكمال انتصارات الجيش العربي السوري واختيار من يحافظ على حقوق المواطنين وكرامتهم وينتقل بسورية إلى مرحلة التطور والاستقرار.

ورأى فايز أبو دايس صاحب محل تجاري في البلدة أن المشاركة في الانتخابات فرصة وواجب على كل مواطن للمساهمة في حماية استقرار البلاد وسيادتها والحفاظ على الانتصارات التي تحققت آملاً أن تركز المرحلة المقبلة على دفع العجلة الاقتصادية ومحاربة الفساد ودعم ذوي الدخل المحدود.

ابراهيم شعباس صاحب محل ألبسة بين أن إقامة الانتخابات بموعدها انتصار وجزء من التصدي للمؤامرات الخارجية فيما اعتبر وجيه الحاج علي رئيس جمعية أشرفية صحنايا الخيرية أن إقامة الاستحقاق في موعده تعبير عن إرادة الحفاظ على استقرار البلاد وإيصالها إلى بر الأمان.

وفيما أعرب فادي السمان عن أمله أن تحقق الانتخابات الرئاسية غاية وتطلعات الشعب السوري بيّن حسان عزام أن المشاركة بالانتخابات واجب لاختيار من يقود سورية نحو التطور والعمران وضمان الأمان.

مختار بلدة صحنايا رامز غزال بين أن المشاركة بالانتخابات وسيلة للمساهمة في رسم ملامح المرحلة القادمة التي نأمل أن تكون مرحلة إعادة إعمار وبناء ونهوض فيما اعتبر فهمي الحاج علي معاون رئيس بلدية أشرفية صحنايا أن المشاركة في الاستحقاق القادم واجب لرد الجميل ولو بجزء بسيط للجيش العربي السوري من أجل بناء مستقبل سورية التي حمى حاضرها بانتصاراته وتضحيات أبطاله.