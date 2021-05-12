السورية للحبوب تستكمل كل التحضيرات لموسم القمح لعام 2021

استكملت المؤسسة العامة السورية للحبوب كل الإجراءات والتحضيرات اللازمة لضمان توريد كامل إنتاج القمح لموسم عام 2021 إلى مراكز السورية للحبوب فتم تأمين التمويل اللازم وتجهيز مستلزمات عملية التسويق وتشكيل اللجان الفرعية لمتابعة ومعالجة المعوقات التي تعترض العملية فوراً.

وفي تصريح لوكالة «سانا» بيّن المهندس يوسف قاسم مدير عام المؤسسة أن مراكز شراء محصول القمح البالغ عددها 46 مركزاً في كل المحافظات في أتم الجاهزية للمباشرة في عملية الاستلام ويمكن افتتاح مراكز مؤقتة حسب الحاجة الفعلية وبما يتوافق مع الإنتاج المتوقع مشيراً إلى تخصيص 450 مليار ليرة بشكل مبدئي لزوم تسديد أثمان القمح المسوق وذلك عبر المصارف الزراعية و خلال 48 ساعة من تاريخ تسليم المحصول.

وأضاف: بالتعاون مع وزارات النفط والكهرباء والداخلية تم تأمين المحروقات اللازمة للحصادات وآليات النقل وتسهيل مرورها إضافة إلى ضمان استقرار الكهرباء في مراكز تسويق المحصول مشيراً إلى اتخاذ اجراءات لتسهيل استلام المحصول من الفلاحين منها إعادة تشكيل اللجان الفرعية للتسويق في المحافظة برئاسة المحافظ وتنظيم الدور وصرف أجور النقل للفلاحين والموردين الذين يوردون أقماحهم من خارج المنطقة الإدارية للمركز المورد إليه ضمن المحافظة بموجب شهادات منشأ صادرة عن دوائر الزراعة في المحافظات.

وعن الخطوات التي تم إنجازها أشار قاسم الى تجهيز 5 صوامع بيتونية والانتهاء من إعادة تأهيل صويمعتين معدنيتين إضافيتين في محافظتي الرقة وحلب ليصبح عددها 7 صويمعات إضافة إلى وجود صومعتين قيد التأهيل كما تم تأمين كامل حاجتنا من أكياس الخيش لافتاً إلى تجهيز 10 مراكز غربلة لغربلة وتعبئة الكميات المستلمة التي تتجاوز نسبة الشوائب فيها النسب المحددة للشراء البالغة 16 في المئة.