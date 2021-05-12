سيرومولوتوف: تم تنفيذ هجمات سيبرانية على روسيا من أمريكا وألمانيا

" روسيا اليوم"

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف: إنه تم تنفيذ معظم الهجمات السيبرانية على روسيا في عام 2020 من عناوين مسجلة في دول غربية.

وأضاف سيرومولوتوف ، في مقابلة مع “نوفوستي”: تدل معطيات مركز التنسيق الوطني لحوادث الكمبيوتر، على أنه تم تنفيذ أغلب الهجمات السيبرانية على روسيا في عام 2020 من عناوين مسجلة في الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا.

وذكر سيرومولوتوف، أن الهجمات السيبرانية المذكورة استهدفت منشآت ومواقع لها علاقة بتصميم اللقاحات، والإدارات الحكومية، ومؤسسات القطاع المالي، ومؤسسات المجمع الصناعي- العسكري، والمنشآت والمؤسسات العلمية والتعليمية، ومراكز الرعاية الصحية، ومؤسسات النقل العام.