مجلس كنائس الشرق الأوسط: ضرورة رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

طالب مجلس كنائس الشرق الأوسط بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ورفع الاحتلال الإسرائيلي عنه.

وأشار المجلس في بيان له اليوم إلى أن الأحداث المندلعة في فلسطين المحتلة “ليست إلا نتيجة حتمية للضغط والقهر الذي مارسته وتمارسه القوى المحتلة لأرض فلسطين منذ أكثر من سبعة عقود”، مؤكداً أن رفع الاحتلال عن الشعب الفلسطيني وتمتعه بحريته وكرامته وحقوقه كاملة هي السبل التي تقود إلى الاستقرار والسلم الدائمين في المنطقة.

وطالب المجلس مراجع القرار في العالم وكل القوى المعنية بالتدخل السريع من أجل إحقاق الحق ورفع الجور عن الشعب الفلسطيني الذي لم يبق غيره تحت الاحتلال في القرن الواحد والعشرين وفي زمن حقوق الإنسان والذي له الحق أن يحيا حياة كريمة آمنة ومزدهرة أسوة بشعوب المعمورة.

“سانا “