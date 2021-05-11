أبو صالح: نظام الاحتراف مجحف بحق الأندية

إبراهيم النمر

لم يكن نادي الجيش هذا الموسم بأسعد أيامه فقد خرج من المسابقتين المحليتين ( الدوري والكأس) من دون أن يتوج بأي منهما للمرة الثانية على التوالي، وبات بعيداً كذلك وللمرة الثانية توالياً عن المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي وهو بطل النسخة الأولى منها في عام 2004، بعدما عودنا دائماً على الحضور في مثل هذه المحافل والاستحقاقات الخارجية وهو خير سفير لذلك.

اللواء حاتم أبو صالح – مدير إدارة الإعداد البدني أكد لـ« تشرين» أن هذا الموسم كان استثنائياً بكل معنى الكلمة، ولاسيما من حيث خسارة الفريق نسبة كبيرة من لاعبيه بسبب نظام الاحتراف، مع العلم بأنه مجحف بحق الأندية جميعاً، فنحن نختلف عن الأندية الأوروبية والأسباب بالتأكيد مالية بالدرجة الأولى، وأغلب أندية دورينا عليها كسر مالي ونحن نعمل في مؤسسة وفق نظام مدروس سابقاً.

ميزانية

وأشار أبو صالح إلى أنه توجد شركة راعية لنادي الجيش ساهمت بـ80 مليوناً مع ميزانية الإدارة المقدرة بـ295 مليوناً وهي نسبة جيدة مقارنة بباقي ميزانيات الأندية الأخرى مثل حطين وتشرين والوحدة والاتحاد والكرامة، التي كلفت مبالغ باهظة قياساً إلى قيمة عقود لاعبينا، وبدورنا كنا بحاجة للتعاقد مع لاعب مهاجم (رأس حربة) مع محمد الواكد لتحسين الواجهة الهجومية ولو تمكنا من ذلك لتوجنا بالدوري.

وبيّن أبو صالح أنه كتقييم للاعبين الموجودين هم جيدون، لكن تحقيق مركز الوصافة يعد جيداً جداً من خلال الالتزام بالتمارين وتنفيذ التعليمات والمتابعة المستمرة من إدارة النادي، وهذا كان واضحاً في مباراة جبلة الأخيرة التي فزنا فيها برباعية لهدفين من خلال روح الفريق والجماعية والمستوى المميز للاعبين بشكل عام.

يشار إلى أن الجيش حقق 57 نقطة من 17 انتصاراً و6 تعادلات و3 خسائر وسجل 45 هدفاً وهو أقوى خط هجوم وتلقت شباكه 19 هدفاً وهدافه محمد الواكد في وصافة الهدافين بـ17 هدفاً تاركاً الصدارة لمحمود البحر لاعب جبلة بـ21 هدفاً.

ماذا عن كرة السلة؟

وعن تصدر نادي الجيش ترتيب دوري السلة قال أبو صالح: المحبة والالتزام والإصرار والعزيمة والانتماء لقميص النادي ساهمت في هذا الأمر، وأنا راض تماماً عن أداء اللاعبين وفي «الفاينال فور» سيعمل الكادر الفني بقيادة المدرب هادي درويش على تحقيق اللقب، مع العلم أننا سنلعب مع جارنا الوحدة والفائز سيلتقي مع الفائز من لقاء الاتحاد والكرامة على اللقب.