موسكو: جاهزون لعقد اجتماع للرباعية الدولية حول الشرق الأوسط

"روسيا اليوم"

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو جاهزة لعقد اجتماع وزاري للمجموعة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط في أي لحظة.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن المصدر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيناقشان أثناء محادثاتهما المخططة في موسكو احتمال إجراء اجتماع وزاري للمجموعة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط لبحث التصعيد الجديد في القدس الشرقية.

ورداً على سؤال صحفي بهذا الشأن قال المصدر: إننا جاهزون للاجتماع الوزاري، ونؤيد هذه الفكرة بنشاط، وسيصل غوتيريش إلى موسكو قريباً وهو الذي يلعب دور منسق عقد هذا اللقاء، ونقول له دائماً: دعنا نحاول «تنظيم اللقاء»، لأن ذلك سيتوقف على جاهزية الأمريكيين وخاصة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لأن سيرغي لافروف جاهز للمشاركة في الاجتماع في أي لحظة.