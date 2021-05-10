الرئاسة الفلسطينية تستنكر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

استنكرت الرئاسة الفلسطينية بشدة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر والذي أسفر عن استشهاد 21 فلسطينياً بينهم 9 أطفال إضافة إلى إصابة العشرات.

ودعت الرئاسة في بيان أوردته وكالة وفا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك والذي أدى إلى إصابة مئات المصلين بجروح ووقف عمليات التطهير العرقي التي تستهدف سكان المدينة المقدسة وخاصة أهالي حي الشيخ جراح.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها الوحشية في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس المحتلة التي تتعرض لحملة تهويد كبيرة منذ أيام في محاولة لإفراغها من الوجود الفلسطيني حيث استشهد 21 فلسطينياً بينهم تسعة أطفال وأصيب أكثر من 330 برصاص قوات الاحتلال في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود.