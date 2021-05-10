قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد اقتحام الأقصى والاعتداء على المرابطين فيه

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم اقتحام المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المرابطين فيه.

وذكرت وكالة وفا أن المئات من قوات الاحتلال اقتحموا الأقصى وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام على المرابطين فيه ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

كما حاصرت قوات الاحتلال المرابطات داخل مصلى قبة الصخرة وسط أوضاع خطيرة وحالات اختناق كثيرة فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم إسعاف بقنابل الغاز السام.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها الوحشية في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس المحتلة التي تتعرض لحملة تهويد كبيرة منذ أيام في محاولة لإفراغها من الوجود الفلسطيني حيث استشهد 21 فلسطينياً بينهم تسعة أطفال وأصيب أكثر من 330 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال في المسجد الأقصى وحى الشيخ جراح وباب العامود.