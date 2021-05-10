المشاط يدين اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين

أدان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وإقدامها على اقتحام باحات المسجد الأقصى وتدنيس حرماته.

ودعا المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ شعوب الأمتين العربية والإسلامية إلى دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتحرير كل شبر من فلسطين من دنس الصهاينة ومقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

ونوه المشاط بصمود الشعب الفلسطيني وتصديه للعدو الإسرائيلي مشدداً على وحدة الموقف الفلسطيني الشعبي وحركات المقاومة الفلسطينية في سبيل الانتصار للقدس وفلسطين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها بحق الفلسطينيين حيث استشهد اليوم عشرون فلسطينياً بينهم تسعة أطفال بقصف على بيت حانون شمال قطاع غزة كما اصيب المئات بجروح أغلبها في الرأس والعين إضافة إلى اعتقال المئات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس واليوم باحات المسجد الأقصى المبارك وإطلاقها قنابل الغاز السام لإجبار المصلين على الخروج من المسجد.