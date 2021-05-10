المقاومة الفلسطينية ترد على جرائم الاحتلال بعدد من الصواريخ

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين أطلقت المقاومة مساء اليوم رشقة من الصواريخ سقط عدد منها في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة معا أن المقاومة الفلسطينية أطلقت ستة صواريخ من قطاع غزة باتجاه القدس المحتلة كما قصفت بالصواريخ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القطاع وفي عسقلان بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وكانت المقاومة الفلسطينية أمهلت الاحتلال حتى السادسة مساء لسحب قواته من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح والإفراج عن كل المعتقلين.

وتتعرض القدس المحتلة لحملة تهويد كبيرة خلال الأيام الماضية لإفراغها من الوجود الفلسطيني حيث أصيب خلال اليومين الماضيين أكثر من 300 فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود.

سانا