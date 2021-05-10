رعد: ما يواجهه لبنان من حصار وضغوط هدفه لي ذراع المقاومة

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية النائب محمد رعد أن ما يواجهه لبنان حالياً من حصار وضغوط هدفه لي ذراع المقاومة فيه، مشدداً على أن هذه الضغوط مصيرها الفشل الذريع.

وقال رعد في كلمة اليوم في النبطية جنوب لبنان: نحن في خضم هذا الصراع نستند إلى إبداع قادتنا وإخلاص مقاومينا وشعبنا الذين يحرصون على أن يحققوا ما يعتقدون أنه الطريق الصحيح والمستقيم، مشيراً إلى أن المقاومة التي تضحي وتتصدى للعدو الإسرائيلي تريد حفظ سيادة لبنان ودفع الخطر عن أمن شعبه واستقراره وبالتالي فهي مقاومة من أجل الإنسان والمجتمع.

وأوضح أن المقاومة باتت محوراً يمتد عبر الأقطار وأصبحت صرخة حق وبشارة نصر لجلاء الغازي الصهيوني المحتل عن فلسطين.