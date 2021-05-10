ماس: أوروبا جاهزة للحوار مع روسيا

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الإثنين، بأن الاتحاد الأوروبي جاهز للحوار مع روسيا، مضيفا: إنه حان الوقت لعودة روسيا للحوار.
وقال ماس أمام الصحفيين بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في جلسة مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: وسنتحدث أيضا عن روسيا وقبل كل شيء بعد أن تعرض ممثلون من الاتحاد الأوروبي لعقوبات من موسكو وتم الإعلان عن “قائمة الدول غير الصديقة”.
وأضاف: من المهم حاليا ألا يحيد الاتحاد الأوروبي عن طريقه وان يؤيد حقوق الإنسان بما في ذلك في روسيا وأن يواصل عمله بشكل متماسك. إننا جاهزون للحوار. وحان الوقت لعودة موسكو للحوار.
صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الإثنين، بأن الاتحاد الأوروبي جاهز للحوار مع روسيا، مضيفا: إنه حان الوقت لعودة روسيا للحوار.