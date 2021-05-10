ماس: أوروبا جاهزة للحوار مع روسيا

" روسيا اليوم"

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الإثنين، بأن الاتحاد الأوروبي جاهز للحوار مع روسيا، مضيفا: إنه حان الوقت لعودة روسيا للحوار.

وقال ماس أمام الصحفيين بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في جلسة مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: وسنتحدث أيضا عن روسيا وقبل كل شيء بعد أن تعرض ممثلون من الاتحاد الأوروبي لعقوبات من موسكو وتم الإعلان عن “قائمة الدول غير الصديقة”.

وأضاف: من المهم حاليا ألا يحيد الاتحاد الأوروبي عن طريقه وان يؤيد حقوق الإنسان بما في ذلك في روسيا وأن يواصل عمله بشكل متماسك. إننا جاهزون للحوار. وحان الوقت لعودة موسكو للحوار.