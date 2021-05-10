مقتل اثنين من مرتزقة الاحتلال التركي في ريف حلب

قتل اثنان من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جراء إطلاق الرصاص والقنابل اليدوية عليهما في ناحية شران بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وأشارت مصادر أهلية لـ «سانا» إلى أن إرهابياً مما يسمى مجموعة «ملك شاه» أطلق الرصاص والقنابل اليدوية على إرهابيين اثنين يتبعان لنفس المجموعة داخل مقرهما في ناحية شران بمنطقة عفرين بالريف الشمالي ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.