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الإثنين,10 مايو , 2021
صحيفة تشرين -
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الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بعيد النصر على النازية
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
10 مايو , 2021
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