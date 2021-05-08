إصابة 53 فلسطينياً جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في القدس المحتلة

أصيب 53 فلسطينياً مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين المرابطين قرب أبواب العمود والساهرة والأسباط وحطة المؤدية للمسجد الأقصى المبارك تنديداً بانتهاكاته في المدينة المقدسة وحي الشيخ جراح ما أدى لإصابة 53 منهم بجروح وحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال على مظاهرة احتجاجية قرب حاجز حوارة جنوب نابلس تنديداً بجرائمه المتواصلة في مدينة القدس المحتلة.