سياسيون يمنيون: إجراء الانتخابات الرئاسية شاهد ودليل على انتصار الإرادة السورية وضربة قاصمة للمتآمرين

أكد عدد من السياسيين اليمنيين أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية بموعدها دليل على أن سورية بخير وأنها ورغم كل المؤامرات والتحديات والصعوبات ستمضي نحو المستقبل وستنتصر.

وقال أحمد العماري الأمين العام المساعد لحزب الكرامة اليمني في تصريح لمراسل سانا في صنعاء إن الانتخابات الرئاسية السورية شاهد حي ودليل كبير على انتصار الإرادة السورية الحرة التي قدمت فلذات أكبادها وخيرة أبنائها في معركة السيادة والاستقلال ضد أعداء سورية.

وأضاف أن هذا الاستحقاق الرئاسي يحمل متغيرات جديدة تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية وستكون بداية مرحلة جديدة أخرجت القرار الدولي من أيدي أعداء سورية والأمة بفعل صمود وتضحيات محور المقاومة.

من جانبه أكد الدكتور هزاع الصبري سكرتير الشؤون السياسية والإعلام بالمجلس اليمني للسلم والتضامن أن الصمود الأسطوري لسورية المقاومة أفشل المخططات التي حيكت لها.

وقال الصبري ها هي الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها ولن يعوقها أي فعل أو قول للمعتدين وزبانيتهم ونحن على ثقة من التفاف الشعب السوري للإسهام في صنع مستقبله وخياراته بموجب دستوره الوطني الذي يكفل لكل مواطن حقه في الحياة والحرية والعيش بسلام.

بدوره لفت نايف حيدان عضو مجلس الشورى للجمهورية اليمنية إلى أن الانتخابات الرئاسية السورية وفي ظل الظروف الصعبة الراهنة اليوم تعتبر إنجازاً كبيراً لسورية.

وأوضح أن إجراء الانتخابات الرئاسية وفق الدستور السوري يشكل ضربة قاصمة لكل المتآمرين على سورية وشعبها ويثبت أن إرادة الشعب لا تقهر مهما تكالبت قوى الشر للنيل من عزيمته وإرادته.

من جهته قال محمد شمسان الكاتب والصحفي اليمني إن الانتخابات الرئاسية السورية حدث مهم جداً ويأتي في مرحلة مختلفة من أهم مراحل الشعب العربي السوري الذي يخوض معارك عظيمة في وجه الإرهاب الدولي ودفاعاً عن كل أحرار العالم.

وأضاف أن هذه الانتخابات تؤكد إيمان سورية بأسس ومبادئ الديمقراطية وترسيخ جذور المشاركة الشعبية والجماهيرية في اتخاذ القرار وصناعة المستقبل وتحديد ملامحه ورسم آفاق الحياة السياسية والعامة في سورية مشيراً إلى أنه من خلال هذه العملية الديمقراطية يقدم الشعب السوري رسالة للعالم مفادها أن سورية بخير وأنها ورغم كل المؤامرات والتحديات والصعوبات ستمضي نحو المستقبل وستنتصر.