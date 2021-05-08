خبير عسكري إسباني: الانتخابات الرئاسية في سورية صفعة قوية لأعداء شعبها

أكد الخبير الإسباني في الشؤون العسكرية ومدير المعهد الجيوسياسي الإسباني جان انتونيو اغيولر أن اجراء الانتخابات الرئاسية في سورية في موعدها صفعة قوية لأعداء الشعب السوري ولمن راهن على سقوط الدولة السورية وحكومتها الشرعية.

وقال انتونيو اغيولر في تصريح له إن الشعب السوري هو الوحيد صاحب الحق في تقرير مصيره بعد أن أصبح أسطورة تاريخية قدم للعالم دروساً في المقاومة وحماية سيادة بلاده وحرية أرضه .

وأشار الخبير العسكري في الجيش الإسباني إلى أن بعض القوى الغربية والأجنبية التي دعمت التنظيمات الإرهابية في سورية مازالت تواصل عدوانها على الشعب السوري باتباع استراتيجيات جديدة بعد الهزيمة العسكرية التي تكبدتها تحت ضربات الجيش العربي السوري والقوات الصديقة والحليفة.

وأشار الخبير العسكري إلى أن النظام التركي يواصل عدوانه على الأراضي السورية ويرتكب جرائم ضد الإنسانية مبينا أن محافظة الحسكة تعاني من انقطاع الماء والكهرباء جراء سرقة النظام التركي كميات كبيرة من حصة سورية من مياه نهر الفرات حسب اتفاقية عام 1987 .

كما أشار الخبير في الجيش الإسباني إلى مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية احتلالها جزءاً من الأراضي السورية وقيامها بأفعال غير قانونية كسرقة ونهب القمح والنفط ما يلحق المعاناة والأذى بالشعب السوري .

و أكد أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولا سيما قرار مجلس الأمن 350 لعام 1974 .