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السبت,8 مايو , 2021
صحيفة تشرين -
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إطلاق الهيئة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سورية
مظاهرة احتجاجية في الخليل تنديداً بجرائم الاحتلال في القدس
وقفة تضامنية شمال لبنان دعماً لانتفاضة الشعب الفلسطيني
الخارجية الفلسطينية: اعتداء الاحتلال على الأقصى إرهاب منظم
استشهاد 7 يمنيين وإصابة 3 آخرين باستهداف العدوان السعودي
اشتية يدعو الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الدفاع عن أرضه ومقدساته
الكرملين: روسيا لم تبت بعد في قرار اللقاء بين بوتين وبايدن
عباس يدعو إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لوقف إرهاب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني
القوات العراقية تدمر أوكاراً لتنظيم «داعش» في كركوك
أمريكا..أربعة شرطيين سابقين متهمين بالضلوع في مقتل فلويد
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
8 مايو , 2021
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