صباح الخير..

يستعد السوريون للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ20 من أيار الجاري لأبناء الوطن في الخارج وفي الـ26 لأشقائهم في الداخل، بكل مسؤولية وانتماء ليكملوا بعزيمتهم الصابرة الصامدة المقاومة ما خطه بواسل جيشنا البطل في الميدان بوجه أشرس وأعتى حرب إرهابية كونية،... المزيد ←