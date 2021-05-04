الأمم المتحدة تجدد التأكيد: لا شرعية لأعمال الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية

جددت الأمم المتحدة اليوم تأكيدها موقفها الثابت بشأن عدم شرعية الأعمال الاستيطانية التي يجريها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث باسم للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله في المؤتمر الصحفي اليومي: إن “موقفنا ثابت لا يتغير.. جميع الأعمال الاستيطانية بما فيها عمليات التهجير والهدم هي غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

ورداً على مخاوف من خطر تهجير العشرات من الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح الواقع في القدس الشرقية أوضح دوجاريك أنه اعتماداً على قرار مجلس الأمن 2334 الذي طالب الكيان الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فإن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود عام 1967 ولا سيما ما يتعلق بالقدس.

وجددت وزارة الخارجية الفلسطينية في وقت سابق اليوم مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان.

«سانا»