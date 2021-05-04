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حظر تجوّل شامل في العراق للحد من تفشي كورونا

قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم فرض حظر التجول الشامل لمدة 10 أيام في العراق وذلك للحد من تفشي وباء كوفيد19.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية قوله في بيان إن مجلس الوزراء صدق في جلسته التي عقدها اليوم على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجول الشامل لمدة 10 أيام اعتبارا من الـ 12 من أيار ولغاية الـ 22 من الشهر ذاته وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى ولاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق.

ويشمل قرار حظر التجول الشامل وفقاً للبيان غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها فضلاً عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.

سانا

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