الكرامة يحسم موقعة حلب ويفوز على الاتحاد

معين الكفيري

استعاد فريق الكرامة صدارة دوري كرة السلة للرجال بعد فوزه على مستضيفه الاتحاد بفارق أربع نقاط بنتيجة ٦٩/٧٣ في المباراة التي أقيمت في صالة الأسد الرياضية بحلب ضمن المرحلة الحادية والعشرين في مباراة تبادل فيها الفريقان التقدم حتى دقيقتها الأخيرة، وبهذا الفوز أبعد الكرامة الاتحاد عن طموحه بالحصول على صدارة ترتيب الدوري المنتظم قبل “الفاينال” فبات الأمر محصوراً به وبفريق الجيش.

الكرامة كان الأكثر تنظيماً وتخطيطاً بينما دفع الاتحاد ثمن تخبطاته الإدارية والفنية طوال الموسم فظهر معتمداً على مهارة لاعبيه الدوليين، وبالمحصلة قدم مستوى متوسطاً وأخطاء بدائية ولقطات تعبر عن المستوى السيئ للدوري.

ومع هذا الفوز رفع الكرامة رصيده إلى ٤٠ نقطة واستعاد صدارة الدوري مؤقتاً من الجيش.

بينما بقي الاتحاد بالمركز الثالث برصيد ٣٨نقطة وفقد أمله في احتلال المركز الأول في الترتيب النهائي قبل الدخول في منافسات المربع الذهبي حيث يلتقي أول الترتيب مع الرابع بينما يلتقي الثاني مع الثالث بنظام ٣ مباريات والفائز في مباراتين يبلغ الدور النهائي مع أفضلية خوض صاحب الترتيب الأفضل مباراتين من ثلاث على أرضه.

وفي دمشق أنعش فريق الوحدة آماله ببلوغ “الفاينال فور ” بعد فوزه على ضيفه الحرية بنتيجة ٦٨/٨٢ نقطة في المباراة التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق وبذلك أصبح رصيد فريق الوحدة ٣٥ نقطة من ١٤ فوزاً مقابل ٧خسارات .