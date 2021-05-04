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الاحتلال يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية وتعتقل 16 فلسطينياً

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة عشر فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «معا» أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية وبلدات العيسوية في القدس المحتلة وعقربا في نابلس وترمسعيا في رام الله وبيت أمر وترقوميا في الخليل واعتقلت ستة عشر فلسطينياً.

كما أصيبت فلسطينية فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على سيارات الفلسطينيين في قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن المستوطنين اعتدوا بالحجارة على سيارات الفلسطينيين خلال مرورها في أحد شوارع القرية ما أدى إلى تحطم زجاج عدد منها وإصابة فلسطينية بجروح.

«سانا»

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