سياسةعربي

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأوضحت وكالة «معا» الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات العيسوية في القدس المحتلة وعقربا في نابلس وترمسعيا في رام الله واعتقلت ستة فلسطينيين.

كما أصيبت فلسطينية فجر اليوم من جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على سيارات الفلسطينيين في قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» للأنباء أن المستوطنين اعتدوا بالحجارة على سيارات الفلسطينيين خلال مرورها في أحد شوارع القرية ما أدى إلى تحطم زجاج عدد منها وإصابة فلسطينية بجروح.

 

قد يعجبك ايضا
الانتخابات الرئاسية 2021

عمال توليد الكهرباء: سنشارك بالانتخابات ونعيد تأهيل المحطات

سياسة

القوات العراقية تعتقل إرهابياً في كركوك

آخر الأخبار

تفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حلب وريفها

سياسة

إصابة فلسطينيين اثنين باعتداء الاحتلال عليهما في القدس المحتلة