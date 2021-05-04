الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأوضحت وكالة «معا» الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات العيسوية في القدس المحتلة وعقربا في نابلس وترمسعيا في رام الله واعتقلت ستة فلسطينيين.

كما أصيبت فلسطينية فجر اليوم من جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على سيارات الفلسطينيين في قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» للأنباء أن المستوطنين اعتدوا بالحجارة على سيارات الفلسطينيين خلال مرورها في أحد شوارع القرية ما أدى إلى تحطم زجاج عدد منها وإصابة فلسطينية بجروح.