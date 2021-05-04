عالمياً.. أكثر من ثلاثة ملايين و224 ألف وفاة بكورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من ثلاثة ملايين و224 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019.

موقع وورلد «ميترز الأمريكي» في آخر إحصائياته أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل حتى الآن إلى 154104536 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 3224837 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 131422582 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 591466 حالة وفاة من أصل 33221739 إصابة تليها الهند مع تسجيل 222383 حالة وفاة من أصل 20275543 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 408622 حالة وفاة من أصل14779529 إصابة.

«سانا»